Köy Koop İzmir’den depremzede üreticilere yem desteği

Deprem felaketinden dolayı küçük ölçekli üreticilerin uğradığı hasarı ve hayvan yemi ihtiyacını tespit etmek üzere alanda çalışmalar yapılıyor ve desteklerin üreticilere ulaştırılması sağlanıyor.

Hayvancılık yapan üreticilere ulaştırmak üzere yola çıkan yemle yüklenmiş 5 TIR’dan ilki Osmaniye’ye ulaştı. Köy Kooperatifleri Merkez Birliği İzmir Başkanı Neptün Soyer ve yönetim kurulu üyeleri yardım kampanyalarında olduğu gibi Osmaniye merkezi ve kırsalında de destek çalışmalarına katıldı.

Soyer burada üreticiler ile görüşerek ihtiyaçlarını tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Köy Koop bölgedeki mevcut kooperatiflerin hızla canlandırılması için de çalışma yürütüyor.