KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? Merkezi atama tercih başvuruları hangi tarihte alınacak?

Kamu hizmeti hedefleyen adaylar, KPSS 2025/2 dönemine ilişkin tercih takvimini öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından izliyor. Aralık ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve beklentiler artıyor. Merkezi atama takvimi ve başvuru tarihi hakkında net bilgi aranıyor. Sıkça yöneltilen soru: “KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak” oluyor.

KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, KPSS 2025/2 Tercihleri için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl tercihler 19–26 Aralık arasında yapılmıştı. Bu yıl için başvuruların aralık ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor.

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...