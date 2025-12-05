KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman? Merkezi atama tercih başvuruları hangi tarihte alınacak?
ÖSYM, yıl boyunca planladığı merkezi yerleştirme işlemlerini düzenli periyotlarla yapıyor. Bir önceki tercih dönemi olan KPSS 2025/1, temmuz ayında başarıyla gerçekleşti. Bu sürecin ardından, kamu kadrolarına atanma hayali kuran adaylar, gözlerini bir sonraki yerleştirme takvimine çevirdi. Adaylar arasında en çok merak edilen konu, "KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri hangi tarihte başlayacak" şeklinde...
Kamu hizmeti hedefleyen adaylar, KPSS 2025/2 dönemine ilişkin tercih takvimini öğrenmek için ÖSYM duyurularını yakından izliyor. Aralık ayının ilk haftası geride kalmak üzere ve beklentiler artıyor. Merkezi atama takvimi ve başvuru tarihi hakkında net bilgi aranıyor. Sıkça yöneltilen soru: “KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman başlayacak” oluyor.
KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman alınacak?
ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruya göre, KPSS 2025/2 Tercihleri için başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl tercihler 19–26 Aralık arasında yapılmıştı. Bu yıl için başvuruların aralık ayının üçüncü haftasında başlaması öngörülüyor.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte...