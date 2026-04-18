KPSS-2026/1 merkezi atama tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
Merkezi atama heyecanı yeniden kapıya dayandı. Kamuya adım atmak için yıllarca ter döken adaylar, şimdi gözlerini takvime çevirmiş durumda. ÖSYM'nin duyurusuna dikkat kesilen binlerce kişi "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" diye soruyor.
KPSS sınavlarında ter döken adaylar için merkezi atamalar büyük bir heyecan yaratıyor. Nisan ayının bitişine sayış günler kala konu gündemden düşmüyor. Adaylar müjde beklerken art arda gelen soru "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" oluyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
18 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.