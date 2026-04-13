KPSS-2026/1 tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM'den tarih verildi mi?
Memur adaylarının gözü kulağı ÖSYM'de... Yüz binler, merkezi atama ile sözleşmeli personel olacaklar. Nisan ayının ortasındayız ve "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman" sorusu sıklaşıyor. İşte beklenen tarih...
KPSS'ye girip başarılı puan alanlar her yıl belirli dönemlerde ÖSYM'nin bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşebilmek için tercihte bulunuyor. Bu yıl henüz işlemler gerçekleşmedi. Tarihi merak edenler ısrarla "KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman" diye soruyor.
KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?
13 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.