KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM tarihleri netleştirdi mi?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın gözü KPSS 2026/1 merkezi atama sürecine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülecek tercih sürecine ilişkin takvim adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Günler ilerlerken "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu da yükseliyor.

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor?

16 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla ÖSYM'den KPSS-2026/1 ile ilgili duyuru yapılmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.

Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.