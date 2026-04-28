KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor? Tarih netleşti mi?
KPSS 2026/1 tercih süreci ile ilgili memur adayları bilgi almak istiyor. Mayıs ayına sayılı günler kala konu yine sıkça araştırılıyor. Bir an evvel işlem yapmak isteyenlerin ortak sorusu "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" oluyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarında güvenceli ve yan haklardan yararlanmak isteyen adaylar her yıl merkezi atama tercihinde bulunuyor. Bu yıl hala başvurular başlamadı. Her geçen gün heyecan artarken "KPSS 2026/1 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusu gündemden düşmüyor.
ÖSYM ve Bakanlıklar KPSS-2026/1 tercih tarihi ile ilgili 28 Nisan 2026 günü duyurmadı. 2025'te ilk tercihler 10-17 Temmuz tarihleri arasında alındı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında alınması bekleniyor.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.