KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? Merkezi atama başvurusu için muhtemel başlangıç saati

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Memur adayları merkezi atama başvurularını bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre tercihler 9 Temmuz'da başlıyor. Peki tercihler saat kaçta başlayacak?

KPSS-2026/1 tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

ÖSYM'den yapılan bilgilendirmede "Adaylar tercihlerini, 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 9 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayacak ve 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi. Saat konusunda bir açıklama yapılmazken bir önceki dönem başvurular saat 11.00'de alınmaya başlamıştı.

Tercih işlemleri, KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.

KPSS-2026/1 kılavuzu için tıklayınız