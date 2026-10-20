KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor? Merkez atamalar ne zaman yapılacak?
KPSS'ye giren adaylar sözleşmeli memur adayı olabilmek için her yıl belirli dönemlerde tercih başvurusunda bulunuyor. Yılın ilk tercihleri temmuz ayında yapıldı. Şimdi milyonlar ikinci merkezi atamaları bekliyor. Tarihleri henüz bilmeyenler "KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
Her yıl milyonlar KPSS'ye girip kamu kurumlarına atanmak için tercihte bulunuyor. Yılın ikinci atamaları için bekleyiş sürerken tarihleri merak edenler "KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor.
KPSS-2026/2 tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS-2026/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercihleri 17-24 Aralık tarihleri arasında alınacak. Tercih kılavuzu da 17 Aralık'ta duyurulacak.
Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapılacak.