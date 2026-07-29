KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI: 2026 KPSS Ön lisans sınav ücreti ne kadar? İşte kılavuz...

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KPSS Ön lisans sınavı iki yılda bir yapılıyor. Bu yıl yüz binlerce kişi başvuru yaparak tercihte bulunacak. Sınav hazırlıkları sürerken en önemli adım başvurular... Şimdi yoğun şekilde başvuru ekranı sorgulanıyor.

KPSS Ön lisans başvuru bilgileri...

ÖSYM'den yapılan açıklamada "KPSS’ye başvurular, 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında olacaktır. DHBT’ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak olan 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı’na başvurmaları gerekmektedir" denildi.

Sınav ücreti ise 800 TL olarak belirlendi

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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