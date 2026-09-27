KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? KPSS lise sınav yerleri belli oldu mu?

KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar çalışmaya devam ediyor. Sözleşmeli memur olabilmek için girilen sınav öncesi en önemli noktalardan biri sınav giriş belgesi... Gün geçtikçe yoğunlaşan soru ise "KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" şeklinde...

2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim'de gerçekleşecek. ÖSYM sınavdan ön gün önce sınav giriş belgelerini yayımlıyor. Bu sebeple gözler 15 Ekim tarihinde olacak.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 15 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.