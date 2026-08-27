2026 KPSS sınav yerleri, KPSS sınav giriş belgesi, 2026 KPSS sınav yerleri sorgulama

KPSS sınav yerleri açıklandı: 2026 KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2026 KPSS Lisans sınavına girecek adayların beklediği açıklama ÖSYM’den geldi. KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgisini ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. Peki, KPSS sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır? KPSS Lisans sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınav yerlerini açıkladı.
ÖSYM'nin duyurusuna göre adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. KPSS sınav giriş belgeleri 27 Ağustos 2026 saat 11.00 itibarıyla erişime açıldı.
KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.
Adayların sisteme giriş yaptıktan sonra 2026-KPSS Lisans sınav giriş belgesini görüntülemeleri gerekiyor. Belgede adayın sınava gireceği okul, bina ve salon bilgileri yer alıyor.
KPSS sınav yerleri nereden sorgulanır?
KPSS sınav yerleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kullanıcı girişi yapılarak öğrenilebiliyor.
Adaylar sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.
2026 KPSS Lisans sınavı ne zaman?
2026 KPSS Lisans sınav takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat 10.00 uyarısı
ÖSYM, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte adaylara kritik bir saat uyarısında da bulundu.
6 Eylül'deki KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü bina girişinde sorun yaşamamak için belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde bulunmaları gerekiyor.