KPSS sonuçları açıklandı
KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin web sitesinden açıklandı.
Haber Merkezi
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Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç adresinden görüntülenecek.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.
Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.