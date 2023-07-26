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KPSS sonuçları açıklandı

KPSS 2023/1 yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin web sitesinden açıklandı.

Haber Merkezi
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Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç adresinden görüntülenecek.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebiliyor.

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.