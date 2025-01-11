KPSS tarih oluyor, AGS ve ÖABT dönemi: Öğretmen atamalarında yeni sistem açıklandı! İşte detaylar...

Öğretmen atamalarında köklü bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, KPSS şartı kaldırıldı ve atamalar için Akademik Giriş Sınavı (AGS) ile diğer kriterler esas alınacak. Düzenleme, 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek ve bu tarihe kadar mevcut sistem uygulanmaya devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda, öğretmen atamalarında KPSS yerine farklı bir sistemin kullanılacağını ifade etmişti. Yeni sistemin detayları ve uygulanma şekli kamuoyuna duyuruldu.

Öğretmen atamalarında yeni değerlendirme sistemi; AGS ve ÖABT

Akademik Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının sınav sonuçlarının yanı sıra eğitim süreçlerini de değerlendiren bir sistem olacak. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek:

* Akademik Giriş Sınavı (AGS): Sözel ve sayısal yetenek, Türkiye coğrafyası, eğitim mevzuatı gibi genel konuları içerecek. Toplam 80 sorudan oluşacak.

* Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): Alan bilgisine yönelik 50 soruyu kapsayacak.

* Atamalarda, AGS puanı yüzde 50, ÖABT puanı yüzde 50 oranında değerlendirilecek. Yabancı dil öğretmenliği adayları için YDS veya e-YDS puanı, AGS puanı ile eşit ağırlıkta olacak.

Öğretmen atamaları değişikliği hangi branşları kapsıyor?

Yeni sistem şu branşlar için uygulanacak:

* Biyoloji

* Coğrafya

* Fen Bilimleri

* Fizik

* Matematik

* Sınıf Öğretmenliği

* Sosyal Bilgiler

* Türkçe

* Türk Dili ve Edebiyatı

* Beden Eğitimi

* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

* Yabancı Diller (Almanca, İngilizce, Arapça vb.)

Değişimin amacı

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sistemin adayların mesleki yeterliliklerini daha iyi değerlendirmeyi ve eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti. Ayrıca, öğretmenlik mesleğine girişte daha bütüncül bir yaklaşımla liyakati artırmayı amaçladığı vurgulandı.