Kritik tarih belli oldu: Altılı Masa adayını açıklıyor

Altılı Masa’nın 11. Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kritik toplantı 9 saat sürerken, liderler cumhurbaşkanı adayı üzerinde değerlendirme yapmaya başladı.

Cumhuriyet’in haberine göre; 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantı sonrası adayın ilan edileceği iddia edildi. Liderlerin ise adayı uzlaşıyla belirleyeceği ifade ediliyor.

6 partinin genel başkanına ne olacak?

Adayın Saadet Partisi’nde 13 Şubat’ta yapılacak toplantı sonrası ilan edileceğini söyleyen kurmaylar, “Liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiride, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağı duyurulur. Adayla beraber geçiş süreci çalışması da anlatılabilir. Böylece hem ‘Aday kim?’ hem de ‘Geçiş sürecinde 6 partinin genel başkanına ne olacak, yetkileri neler olacak?’ gibi sorular netleşmiş olur” dedi.

Anketle mi belirlenecek?

Masadaki liderlerin ikili görüşmelerle aday üzerine değerlendirme yapacağını söyleyen kurmaylar, “Anket üzerinden aday belirleyelim gibi bir yaklaşımımız yok. Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak” değerlendirmesini yaptı.