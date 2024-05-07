Kritik zirve sona erdi! Özgür Özel, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Lideri Özgür Özel görüşmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdi.

Basını kapalı olan görüşmede ana gündem maddesinin yeni anayasa çalışmaları olduğu tahmin ediliyor.

Genel Başkanlar nezdinde 7 yılın ardından gerçekleşen ilk resmi ziyaret olarak öne çıkan görüşme 45 dakika sürdü.

Özel'e ziyarete gelişinde, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan eşlik etti.

Özel'i makam odası önünde karşılayan Bahçeli'ye ise TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay eşlik etti.

Açıklama yapmadılar

CHP Lideri Özel, görüşmenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmazken kendisine görüşmenin nasıl geçtiği sorulan MHP Genel Başkanı Bahçeli ise "Açıklamayı Genel Başkan (Özgür Özel) yapacak" ifadelerini kullandı.