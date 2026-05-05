Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde tutuklu İzzet Yıldızhan tahliye edildi
İstanbul’da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı verildi.
Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı soruşturmasında, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.
Hazırlanan iddianamede Yıldızhan hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
Olay, 19 Mart’ta İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelmiş, silahlı saldırıda ağır yaralanan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Kaynak: HABER MERKEZİ