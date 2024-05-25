Küçükçekmece'de işyerinde patlama: Bir kişi yaralandı

İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan işyerinde akşam saatlerinde patlama oldu. Patlamada içerde bulunan 1 kişi yaralandı, işyeri ve bitişiğindeki dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, işyeri ve çevresinde inceleme yaptı. Görgü tanığı Mahir Çok, motosiklet üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, bu kişilerin işyerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.