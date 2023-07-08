Kulis: AK Parti, yerel seçimlere giderken yöneticileri değiştirecek

AK Parti 7 Ekim’de Olağanüstü Kongre’ye gidecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kongreyle Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirereceği belirtildi.

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre Erdoğan, önceki gün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından teşkilatlarla kısa bir toplantı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’nin 7 Ekim’de yapılması planlanan olağanüstü büyük kongre tarihinin teşkilata duyurulduğu belirtildi.

Toplantıda, Erdoğan'ın oy kayıplarının analiz edilmesini, bölge bölge analiz yapılmasını ve çözüm üretilmesini istedi.

Yerel seçimlere yeni kadro

Erdoğan’ın kongreyle birlikte Genel Merkez yöneticilerinin yarısından fazlasını değiştirerek, yerel seçimlere yeni bir kadroyla hazırlanacağı belirtiliyor.

Erdoğan’ın önceki gün Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında bu mesajı verdiğini vurgulayan AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın, “Vatandaşın beğendiği yanlarımızı güçlendirecek, eleştirdiği hususları değiştirecek, yenilenme beklediği alanlarda gerekli adımları atacağız. Kadrolarımızı takdir ettiğimiz yeni yüzlerle güçlendirmemiz gerekiyorsa inşallah büyük bir titizlikle bunu gerçekleştireceğiz. Ekim ayında yapmayı planladığımız büyük kongreye bu anlayışla hazırlanıyoruz” sözlerine dikkat çekiyor.