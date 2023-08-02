Kulis: Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'ın müdürleri devam edecek

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın olağan genel kurulları bugün.

Reuters'ın haberine göre üç kamu bankasının genel kurullarında genel müdürlerin görevlerinde bir değişiklik beklenmiyor.

Konuya yakın iki kaynağın verdiği bilgiye göre genel müdürler görevine devam edecek.

Ziraat Bankası'nda Alpaslan Çakar, Halkbank'ta Osman Arslan, Vakıfbank'ta ise Abdi Serdar Üstünsalih genel müdürlük görevinde bulunuyor.