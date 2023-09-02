“Kullanıcı sayısında 70 milyonu aştık, abonede Avrupa 3.’sü olduk”

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, haziran ayı itibarıyla Türkiye’nin toplam doğal gaz abone sayısının 20 milyon 57 bine ulaştığını belirterek toplam abonelerin yüzde 96’sını 19 milyon 310 bin ile konut abonelerinin, yüzde 4’ünü 746 bin ile serbest tüketicilerin oluşturduğunu söyledi. Türkiye’de son 10 yıllık dönemde abone sayısında sürekli artış yaşandığına dikkati çeken Arslan, Türkiye, 20 milyonu geçen doğal gaz abonesiyle Avrupa’da İtalya ve Almanya’dan sonra en çok doğal gaz abonesi olan 3. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’nin 2-3 yıl içerisinde Almanya’yı geride bırakarak Avrupa’da en fazla doğal gaz abonesine sahip ikinci ülke olmasını bekliyoruz” dedi. Devam eden doğal gazı yaygınlaştırma yatırımlarıyla doğal gaz kullanan nüfusun daha da artacağını ifade eden Arslan, “Bugün itibarıyla doğal gaz ulaşan nüfus 70,5 milyonu aştı. Önümüzdeki 5 yılda Türkiye nüfusunun 90 milyon olması beklenirken yatırımlarla 85 milyondan fazla vatandaşın doğal gaza erişim imkanı olacak” diye konuştu.

Öte yandan, toplam abone sayısına şehir bazlı bakıldığında İstanbul 5 milyon 674 bin 88 aboneyle ilk sırada yer aldı. 2 milyon 8 bin 884 aboneyle Ankara, 1 milyon 73 bin 385 aboneyle Bursa, 928 bin 128 aboneyle İzmir takip etti.

Eylül ayı tarifesinde değişiklik olmadı

Öte yandan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın yayımladığı tarife tablosuna göre,doğalgazdaeylülde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküpdoğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküpdoğalgazda7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküpdoğalgazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, “Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna’dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşükdoğalgaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.” ifadesi kullanıldı.