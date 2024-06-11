Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hatay'ı ziyaret etti

Kentteki programları kapsamında Vali Mustafa Masatlı ile makamında bir araya gelen Ersoy, daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti ve Mehmet Öntürk ile görüştü. Her iki ziyareti de basına kapalı gerçekleşen Ersoy, daha sonra saha incelemeleri yaptı.

Öğrencilere karne hediyesi

Ersoy, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören ve restorasyonu süren Habib-i Neccar Camisi'ndeki çalışmaları inceledi, süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy, depremlerde hasar alan müzeden dönüştürülen Hatay Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'ni de ziyaret ederek, burada öğrencilerle görüştü, onlara çeşitli hediyeler verdi.