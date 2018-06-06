Kulüp başkanları iftarda buluştu

06 Haziran 2018

Kulüpler Birliği Vakfı, Swiss Otel The Boshporuss Otel’de Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri ve TFF Kurul Başkanlarının davet edildiği bir iftar yemeği düzenledi.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst ve Nihat Özdemir ile TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da katıldığı iftarda, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz de hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün uzun bir aradan sonra Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonunda başkan düzeyinde temsil edilmesine ilişkin Koç, "Yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz: Saha içinde korakor, saha dışında ise yapıcı rekabet. Niçin yapıcı rekabet? Hepimizi ilgilendiren, bu işin seyir zevkini, maddi değerini arttırmak ve dünyada daha tanınır hale getirmek. Bunu yapabilmek için birbirimizle konuşabiliyor olmamız lazım. Size garip gelen şeyler bana çok normal geliyor. Beklentilerinizi karşılayamadıysam özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İftar daveti için Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman'a da teşekkür eden Koç, Galatasaray Kulübü ile ilişkilerin daha iyi olacağı söylemleri hakkındaki soru üzerine, "Şu soruyu sormak zorunda kalman bile işin ne kadar garip olduğunu gösteriyor. Çok güzel sohbet oldu. Bu gibi toplantıları daha sık yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA