Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Kurban Bayramı 9 gün olur mu?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte aramalar daha da hızlandı. Öte yandan tatil planı yapacaklar ise tatilin 9 gün olup olmayacağını merak ediyor.
Vatandaşlar tarihleri netleştirmek açısından "Kurban Bayramı ne zaman" sorusunu yöneltiyor. İşte ayrıntılar...
2026 Kurban Bayramı tarihi
2026 yılında Kurban Bayramı 27 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. Arefe günü ise 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor.
