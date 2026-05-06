KURBAN BAYRAMI NET TARİHİ: 2026 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün?
Müslümanlar Kurban Bayramı için gün sayıyor. Bayramın manevi atmosferi iple çekiliyor. Heyecan gitgide artarken tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "2026 Kurban Bayramı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
2026 yılı Kurban Bayramı'nın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba... Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 21 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü