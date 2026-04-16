Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayramı iple çeken vatandaşlar bu soruya cevap arıyor. Kimileri memlekete gitmek, kimileri de yazlık yerlerde tatil yapmak için konuyu sıkça araştırıyor. İşte detaylar...

Bayram tatili 9 olacak mı?

Kurban Bayramı tatili henüz 9 gün olmuş değil. Bayram 1 hafta kala olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

2026 Kurban Bayramı'nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle 9 gün tatil olma ihtimali artıyor.

Kurban Bayramı 2026 ne zaman?

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü