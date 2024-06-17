Kurban Bayramı’nda eczaneler açık mı 2024? Eczaneler ne zaman açılacak? (Nöbetçi eczane sorgulama)

Kurban Bayramı tatili dün başladı. 9 gün sürecek bayram tatili nedeniyle ilaca ihtiyacı olanlar eczanelerin çalışma durumunu araştırıyor. Kurban Bayramı 16-19 Haziran tarihlerini kapsıyor. 16-17-18-19 Haziran Bayram tatilinde nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Peki, Kurban Bayramı'nda eczaneler kapalı mı? Kurban Bayramı sonrası eczaneler ne zaman açılacak?

Eczaneler ne zaman açılacak?

Eczaneler, 20 Haziran itibariyle normal çalışma sistemiyle hizmet vermeye devam edecek.

Nöbetçi eczane nasıl sorgulanır?

Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Bakanlığın hayata geçirdiği uygulama ile beraber " TİTCK - Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından vatandaşlar yaşadıkları il ve ilçelerde nöbetçi olan eczaneleri sorgulayabilir.

Hastaneler bayramın kaçıncı günü çalışıyor?

Kurban Bayramı tarihlerinin resmi tatil olarak değerlendirilmesi sebebiyle hastanelerde poliklinikler açık olmayacak.

Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.