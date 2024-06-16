'Kurban eti vermediniz' diyerek kendisini asmaya çalıştı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanına giden A.D. isimli kişinin istemesine rağmen kendisine kurban eti verilmediği öne sürüldü.

Bunun üzerine A.D., kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan A.D., burada tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.