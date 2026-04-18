KURBANLIKLAR NE KADAR? 2026 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları...
Bayrama geri sayım hızlanırken gözler hayvan pazarlarına çevrildi… 2026 Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konuların başında kurbanlık fiyatları geliyor. Kurban ibadetini yerine getirecekler sıklıkla "2026 büyükbaş, küçükbaş kurban fiyatları ne kadar" sorusunu yöneltiyor.
27 Mayıs'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, bütçelerine uygun büyükbaş ve küçükbaş hayvanları araştırmaya başladı. Bayram hazırlığı yapan milyonlar özellikle arama motorlarına yönelmiş durumda... Sıkça gelen soru "2026 kurbanlık fiyatları ne kadar" oluyor.
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları...
Fiyatlar hayvanın kilosu, cinsi ve kurbanlık şartlarını taşıyıp taşımamasına göre değişiyor. Bayram yaklaştıkça yukarı yönlü hareket görülebilir.
Tosun fiyatları
Büyük ve kapaklı tosunlar: 245.000 TL - 280.000 TL
Orta segment tosunlar (500 kg civarı): yaklaşık 235.000 TL
Daha küçük tosunlar: 110.000 TL - 150.000 TL
Düve ve inek fiyatları
Kurbanlık düve: 130.000 TL - 170.000 TL
Boş inek: 115.000 TL - 125.000 TL
Gebe inek: 270.000 TL’ye kadar çıkabiliyor
Damızlık düve (1 yaş civarı): 95.000 TL’den başlıyor
Koç ve erkek toklu fiyatları
Koçlar: 25.000 TL - 38.000 TL
Büyük ve iri koçlar: 33.000 TL - 38.000 TL
Erkek toklu (yaklaşık 50 kg): 19.000 TL - 20.000 TL
Canlı kilo fiyatı: ortalama 350 TL
Koyun fiyatları
Kısır / yaşlı koyun: 9.500 TL - 10.000 TL
Kuzulu koyun: yaklaşık 20.000 TL
Damızlık ve genç koyun (kuzulu): 23.000 TL - 25.000 TL