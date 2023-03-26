Kurtlar Vadisi’yle tanınan ‘Eren’ milletvekili aday adayı oldu
Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Eren’ olarak tanıdığımız, dizide önemli yere sahip olan Kerem Fırtına, Twitter’dan yaptığı açıklamada Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığı olduğunu duyurdu.
Kurtlar Vadisi dizisinde ‘Eren’ olarak tanıdığımız Kerem Fırtına, Twitter’dan yaptığı açıklamada Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığı olduğunu duyurdu.
Kurtlar Vadisiyle tanıdığımız Kerem Fırtına Milletvekili aday adaylığını şöyle duyurdu:
Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim.
Yolumuz açık olsun.