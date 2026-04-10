Kurtulmuş: İstanbul, küresel parlamenter diplomasinin merkezi olacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik’in 152. Genel Kurulu’nun İstanbul’da gerçekleştirileceğini belirterek, “Parlamenter diplomasi artık bir seçenek değil, küresel barış arayışının vazgeçilmez unsurudur” dedi.
Nagihan KALSIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında hem 15-19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu’na ilişkin hazırlıkları hem de gündeme dair soruları yanıtladı. Kurtulmuş, İstanbul’da yapılacak toplantının yalnızca teknik bir organizasyon olmadığını belirterek, “Bu sadece bir organizasyon üstlenmesi olarak görülmemeli. Aynı zamanda dünyanın bu kadar önemli türbülanslardan geçtiği bir dönemde, geleceğe dair ihtiyacın altının çizileceği bir süreçtir” dedi.
Parlamentolar arası birliğin dünya parlamentolarının en köklü çatı kuruluşu olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “1934, 1981 ve 1996 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen bu toplantının 30 yıl sonra yeniden Türkiye’de yapılacak olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı. İstanbul’un toplantı için özel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Kurtulmuş, “İstanbul sadece büyük bir metropol değil, aynı zamanda farklılıkların bir arada yaşadığı, büyük bir medeniyet tecrübesine sahip bir şehirdir” dedi.
“Parlamenter diplomasi artık bir seçenek değil”
Toplantının küresel ölçekte yeni bir vizyon ortaya koymasını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, “Bu toplantılar çerçevesinde dünyanın geleceği için güçlü bir parlamenter vizyonun ortaya çıkmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.
Diplomasinin dönüşümüne işaret eden Kurtulmuş, “Diplomasi artık sadece klasik yöntemlerle yürütülen bir alan değildir. Parlamentolar vasıtasıyla yürütülen parlamenter diplomasi dönemi başlamıştır” dedi. Türkiye’nin bu alandaki etkinliğine dikkat çeken Kurtulmuş, “Türkiye, parlamenter diplomasinin bütün imkanlarını en iyi şekilde kullanan ülkelerden biridir” değerlendirmesinde bulundu.
157 ülkeden 2 bin 420 kişi katılacak
İstanbul’daki genel kurula ilişkin katılım verilerini paylaşan Kurtulmuş, “157 ülkeden 857 milletvekili, 86 parlamento başkanı, 56 parlamento başkanvekili, 169 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 146 parlamento genel sekreteri olmak üzere toplam 2.420 kişi katılım sağlayacaktır” dedi. Kurtulmuş, “Bu, şahit olduğum en yüksek katılımlardan biridir” ifadelerini kullandı.
Toplantı kapsamında geniş bir program planlandığını belirten Kurtulmuş, “Genel kurul oturumları, daimi komisyon çalışmaları, forumlar ve tematik toplantılar olmak üzere 80’den fazla etkinlik gerçekleştirilecektir” dedi.
Genel kurulun ana temasına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, “Ana tema; gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağlamak ve adaleti temin etmektir” dedi. Bu başlığın yalnızca temenni olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu, tüm dünya için bir zorunluluktur. Bugün doğru adımları atamazsak, gelecek nesillere bırakacağımız miras belirsizlik olacaktır” ifadelerini kullandı. Küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Dünya çok merkezli, çok krizli bir döneme girmiştir. Yeni ve adaletli bir küresel sistemin kurulması zorunludur” dedi.
“Ara seçimde karar Meclis'in”
Meclis’in işlevsiz olduğu yönündeki tartışmalara da cevap veren Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi. TBMM’de yürütülen komisyon çalışmalarına işaret eden Kurtulmuş, “Kimse kavga etmedi, herkes olgunlukla fikrini ortaya koydu… Bütün partilerin üzerinde ittifak ettiği bir rapor ortaya çıktı” ifadelerini kullandı. Ara seçim tartışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Kurtulmuş, “Ara seçimin yapılabilmesi için her hâlükârda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun karar alması gerekir” dedi. Meclis Başkanlığı’nın bu konuda inisiyatifi olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu konuda Meclis Başkanlığı’na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır” ifadelerini kullandı.
“Türkiye yeni dünya sisteminde etkili olacak”
“Terörsüz Türkiye” süreci ve yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “Mesele zaman tartışması değil, muhtevadır. Mühim olan istikametimizin ne olduğunu bilmemizdir” dedi. Sürecin devamında sorumluluğun siyasi partilerde olduğunu belirten Kurtulmuş, ortak mutabakatla yasal düzenleme yapılmasının önemine dikkat çekti. Yeni dünya düzeni tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin uluslararası sistemdeki rolüne işaret ederek, “Türkiye, bundan sonraki dünya sistemine ilişkin en etkili sözü söyleyecek ülkelerden birisidir” dedi. Türkiye’nin krizlerde diplomasi ve müzakereyi savunan pozisyonuna dikkat çeken Kurtulmuş, “Parlamenter diplomasi artık bir seçenek değil, küresel barış arayışının vazgeçilmez bir unsurudur” değerlendirmesinde bulundu.
“Terörsüz Türkiye süreci asla yarım kalmayacak”
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Başlanan bir iş yarım kalmaz, inşallah bu iş yarım kalmayacaktır” dedi. Türkiye’nin geçmişte de terörün bitirilmesi, dostluğun ve barışın temin edilmesi konusunda inisiyatifler aldığını belirten Kurtulmuş, “Ama bu inisiyatifler yarıda kaldığı için Türkiye uzun yıllar terörle uğraşmak mecburiyetinde kaldı” ifadelerini kullandı.
Gelinen noktada sürecin devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bir sürecin devamında geldiniz ve varacağınız hedef önemlidir” dedi. Sürece ilişkin kararlılığını dile getiren Kurtulmuş, “Bu mesele asla yarım kalmayacak, yarım kalmamalıdır” diye konuştu. Terör örgütüne yönelik beklentileri de sıralayan Kurtulmuş, “Terör örgütü tamamen kendisini feshettiğini ortaya koymalı. Örgütün silahları bütünüyle teslim edilmeli. Bununla paralel olarak raporda da ifade ettiğimiz gibi bu anlamda gerekli yasal adımların yapılması gerekir” dedi. Kurtulmuş, Meclis’in rolüne ilişkin ise, “Ben Meclis Başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.