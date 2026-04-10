Kurtulmuş: İstanbul, küresel parlamenter diplomasinin merkezi olacak

Nagihan KALSIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te düzenlediği basın top­lantısında hem 15-19 Nisan’da İstanbul’da düzenlenecek Par­lamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu’na ilişkin hazırlıkları hem de gündeme dair soruları yanıtladı. Kur­tulmuş, İstanbul’da yapıla­cak toplantının yalnızca tek­nik bir organizasyon olmadı­ğını belirterek, “Bu sadece bir organizasyon üstlenmesi ola­rak görülmemeli. Aynı zaman­da dünyanın bu kadar önemli türbülanslardan geçtiği bir dö­nemde, geleceğe dair ihtiyacın altının çizileceği bir süreçtir” dedi.

Parlamentolar arası bir­liğin dünya parlamentolarının en köklü çatı kuruluşu oldu­ğunu vurgulayan Kurtulmuş, “1934, 1981 ve 1996 yıllarında Türkiye’de gerçekleştirilen bu toplantının 30 yıl sonra yeni­den Türkiye’de yapılacak ol­masından büyük bir memnuni­yet duyuyoruz” ifadelerini kul­landı. İstanbul’un toplantı için özel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Kurtulmuş, “İstanbul sa­dece büyük bir metropol değil, aynı zamanda farklılıkların bir arada yaşadığı, büyük bir me­deniyet tecrübesine sahip bir şehirdir” dedi.

“Parlamenter diplomasi artık bir seçenek değil”

Toplantının küresel ölçekte yeni bir vizyon ortaya koyma­sını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, “Bu toplantılar çer­çevesinde dünyanın geleceği için güçlü bir parlamenter viz­yonun ortaya çıkmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Diplomasinin dönüşümüne işaret eden Kurtulmuş, “Dip­lomasi artık sadece klasik yön­temlerle yürütülen bir alan de­ğildir. Parlamentolar vasıta­sıyla yürütülen parlamenter diplomasi dönemi başlamıştır” dedi. Türkiye’nin bu alandaki etkinliğine dikkat çeken Kur­tulmuş, “Türkiye, parlamenter diplomasinin bütün imkanları­nı en iyi şekilde kullanan ülke­lerden biridir” değerlendirme­sinde bulundu.

157 ülkeden 2 bin 420 kişi katılacak

İstanbul’daki genel kurula ilişkin katılım verilerini pay­laşan Kurtulmuş, “157 ülke­den 857 milletvekili, 86 parla­mento başkanı, 56 parlamento başkanvekili, 169 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 146 par­lamento genel sekreteri olmak üzere toplam 2.420 kişi katı­lım sağlayacaktır” dedi. Kur­tulmuş, “Bu, şahit olduğum en yüksek katılımlardan biridir” ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında geniş bir program planlandığını be­lirten Kurtulmuş, “Genel ku­rul oturumları, daimi komis­yon çalışmaları, forumlar ve te­matik toplantılar olmak üzere 80’den fazla etkinlik gerçekleş­tirilecektir” dedi.

Genel kurulun ana temasına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, “Ana tema; gelecek nesiller için umudu yeşertmek, barışı sağ­lamak ve adaleti temin etmek­tir” dedi. Bu başlığın yalnızca temenni olmadığını vurgula­yan Kurtulmuş, “Bu, tüm dünya için bir zorunluluktur. Bugün doğru adımları atamazsak, ge­lecek nesillere bırakacağımız miras belirsizlik olacaktır” ifa­delerini kullandı. Küresel ge­lişmelere ilişkin değerlendir­melerde bulunan Kurtulmuş, “Dünya çok merkezli, çok kriz­li bir döneme girmiştir. Yeni ve adaletli bir küresel sistemin kurulması zorunludur” dedi.

“Ara seçimde karar Meclis'in”

Meclis’in işlevsiz olduğu yö­nündeki tartışmalara da cevap veren Kurtulmuş, “Türkiye Bü­yük Millet Meclisi’ne yapılmış büyük bir haksızlıktır” dedi. TBMM’de yürütülen komisyon çalışmalarına işaret eden Kur­tulmuş, “Kimse kavga etmedi, herkes olgunlukla fikrini ortaya koydu… Bütün partilerin üze­rinde ittifak ettiği bir rapor or­taya çıktı” ifadelerini kullandı. Ara seçim tartışmalarına iliş­kin soruları da yanıtlayan Kur­tulmuş, “Ara seçimin yapılabil­mesi için her hâlükârda Türki­ye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nun karar alması gere­kir” dedi. Meclis Başkanlığı’nın bu konuda inisiyatifi olmadığı­nı vurgulayan Kurtulmuş, “Bu konuda Meclis Başkanlığı’na en ufak bir inisiyatif bırakılma­mıştır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye yeni dünya sisteminde etkili olacak”

“Terörsüz Türkiye” sü­reci ve yasal düzenlemele­re ilişkin değerlendirmeler­de bulunan Kurtulmuş, “Me­sele zaman tartışması değil, muhtevadır. Mühim olan isti­kametimizin ne olduğunu bil­memizdir” dedi. Sürecin de­vamında sorumluluğun siyasi partilerde olduğunu belirten Kurtulmuş, ortak mutabakat­la yasal düzenleme yapılma­sının önemine dikkat çekti. Yeni dünya düzeni tartışma­larına da değinen Kurtulmuş, Türkiye’nin uluslararası sis­temdeki rolüne işaret ede­rek, “Türkiye, bundan sonra­ki dünya sistemine ilişkin en etkili sözü söyleyecek ülke­lerden birisidir” dedi. Türki­ye’nin krizlerde diplomasi ve müzakereyi savunan pozis­yonuna dikkat çeken Kurtul­muş, “Parlamenter diplomasi artık bir seçenek değil, küre­sel barış arayışının vazgeçil­mez bir unsurudur” değerlen­dirmesinde bulundu.

“Terörsüz Türkiye süreci asla yarım kalmayacak”

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Başlanan bir iş yarım kalmaz, inşallah bu iş yarım kalmayacaktır” dedi. Türkiye’nin geçmişte de terörün bitirilmesi, dostluğun ve barışın temin edilmesi konusunda inisiyatifler aldığını belirten Kurtulmuş, “Ama bu inisiyatifler yarıda kaldığı için Türkiye uzun yıllar terörle uğraşmak mecburiyetinde kaldı” ifadelerini kullandı.

Gelinen noktada sürecin devam ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, “Bir sürecin devamında geldiniz ve varacağınız hedef önemlidir” dedi. Sürece ilişkin kararlılığını dile getiren Kurtulmuş, “Bu mesele asla yarım kalmayacak, yarım kalmamalıdır” diye konuştu. Terör örgütüne yönelik beklentileri de sıralayan Kurtulmuş, “Terör örgütü tamamen kendisini feshettiğini ortaya koymalı. Örgütün silahları bütünüyle teslim edilmeli. Bununla paralel olarak raporda da ifade ettiğimiz gibi bu anlamda gerekli yasal adımların yapılması gerekir” dedi. Kurtulmuş, Meclis’in rolüne ilişkin ise, “Ben Meclis Başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu zaten icra ediyorum, icra etmeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.