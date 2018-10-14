Kurtulmuş: Türkiye bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek

14 Ekim 2018

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin il başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Dünyada çok taraflı çatışmaların, gerilimlerin, kavgaların, ekonomik ve siyasi anlamda büyük rekabetlerin yaşanacağı bir döneme girildiğini belirten Kurtulmuş, bir tarafında Çin, bir tarafında ABD'nin olduğu iki kutuplu bir ekonomik tahterevallinin ortaya konulduğuna dile getirdi.

AK Parti'yi bu bölgede birliğin, dirliğin ve kardeşliğin adresi olarak nitelendiren Kurtulmuş, "Onun için AK Parti, güçlü ve büyük bir Türkiye hedefine kilitlenmiştir. Bu coğrafyada hele hele bu dünyada bu şartlar altında eğer güçlü ve büyük bir Türkiye olmazsa ekonomisi kendine yeten, kendi milli teknolojisini üretmiş, yerli, milli kökleri üzerinde yükselen, halkıyla bütünleşmiş devlet olan bir Türkiye'yi daha ileriye götüremezsek başımıza çok sıkıntılar gelir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin yerli ve milli bir hareket olduğunu ifade eden Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Kökü mazide, gözü atide olan bir harekettir. Biz kökleri üzerinde yeniden güçlenebileceğimiz bir millet olduğu şuuruyla hareket eden bir partiyiz. Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde yükselmesini savunuruz. Birileri Türkiye'nin yakın zamanda IMF'nin kapısına tekrar gitmesini isteyecek. Yurt dışında yavaş yavaş yazılmaya başladı. İçeride de kafası dışarıdakiler gibi çalışanlar söylemeye, mırıldanmaya başladı, 'Efendim Türkiye IMF'ye muhtaç hale gelebilir'. Hiç heveslenmesinler, çok açık söylüyoruz; Bir daha Türkiye IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye muhtaç olmayacaktır.

Kaynak: AA