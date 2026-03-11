Kurtulmuş: Türkiye türbülansın içine çekilemeyecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran’a yönelik saldırılarla tırmanan gerilimin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini belirterek, Türkiye’nin çatışma ortamının içine çekilemeyeceğini söyledi. Kurtulmuş, hem diplomasi çağrısını sürdüreceklerini hem de iç cephenin tahkim edileceğini bildirdi.
Nagihan KALSIN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu’nda parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, savaşın bölgesel istikrarsızlık riskini artırdığına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu süreçte hem diplomasi çağrısını sürdüreceğini hem de kendi iç dayanışmasını güçlendirerek istikrarını koruyacağını söyledi.
“Savaşın ciddi sonuçları olacak”
Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında dikkatli bir politika izlemesi gerektiğini belirterek, “Türkiye olarak hem bölgenin selametini düşünmek hem de kendi huzur ve istikrarımızı öncelikli olarak temin etmek mecburiyetindeyiz” dedi.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinen Kurtulmuş, savaşın devam etmesinim bölgesel ve küresel düzeyde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. “Amerika ve İsrail ekseninin, biraz da İsrail’in zorlamasıyla Amerikan hükümetinin işin içerisinde girdiği bir savaş, maalesef öyle görünüyor ki bir müddet daha devam edecektir” diyen Kurtulmuş, çatışmaların sadece askeri sonuçlar doğurmayacağını vurguladı.
Kurtulmuş, savaşın yaratabileceği tabloyu şöyle anlattı: “Hiç şüphesiz bu savaş beraberinde sadece şehirlerin, tesislerin yıkılması, okulların, hastanelerin vurulması, gençlerin, kadınların öldürülmesi gibi çok acı tabloları bırakmayacak, aynı zamanda bu savaş devam ederse büyük bir istikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünyanın gündemine taşıyacaktır.” Sorunların çözümünün savaş değil diplomasi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, “Savaş, asla bu bölgedeki sorunların hatta dünyanın birçok yerindeki sorunların çözüm yolu olamaz” diye konuştu.
“Öncelik ülkemizin istikrarının korunması”
Türkiye’nin bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Kurtulmuş, devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Türkiye’nin istikrarını korumasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Devlet olarak bütün birimlerimizle birlikte bu süreçte Türkiye’nin korunması, Türkiye’nin istikrarının muhafaza edilmesi ve Türkiye’nin bölgesinde bir istikrar adası olarak yoluna devam etmesi için bütün kurumlarımız gayretle mücadele ediyor.”
Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgesel çatışmaların içine çekilmeyeceğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Ümit ediyoruz ki bölgeyi çekmeye çalıştıkları bu türbülansın içine Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır. Türkiye hem insanlık cephesinin soylu bir sözcüsü olarak her türlü haksızlığa karşı sözünü söyleyecek hem de kendi iç cephesini tahkim ederek kendi ülkesini güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır.”
“Dünya sistemsizliğin hakim olduğu bir döneme girdi”
Konuşmasında küresel sistemde yaşanan dönüşüme de değinen Kurtulmuş, uluslararası düzenin ciddi bir kırılma yaşadığını belirtti. “Bir zamanlar tek kutuplu dünya sistemi, çift kutuplu dünya sistemi, çok kutupluluk vesaire gibi hususlardan bahsediliyordu.
Ama artık dünyada küresel sistemin eğer bir tarifi gerekirse tam manasıyla bir sistemsizliğin ve düzensizliğin hakim olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, mevcut dönemin “güçlünün gücünü istediği şekilde tatbik ettiği, orman kanunlarının geçerli olduğu bir dönem” olarak tanımlanabileceğini aktardı.
Türkiye’nin bu ortamda çok yönlü bir güç oluşturmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bu güçten kastımız da sadece askeri güç, sadece savunma sanayindeki güç değil, ekonomide, siyasette, toplumsal yapıda, dayanışmada ve bu anlamda da milli olarak ortak noktalara yönelebilmede Türkiye’nin çok güçlü olması lazım” şeklinde konuştu.
“Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir eşik”
Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının Türkiye açısından önemli bir aşama olduğunu söyledi. Komisyonun kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten Kurtulmuş, “Komisyon çalışmalarının 21 toplantı sürdüğünü, 137 kişi ve kurumun dinlendiğini” ifade etti. Zorlu müzakereler sonrasında hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47’sinin oyuyla kabul edildiğini belirten Kurtulmuş, bunun Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.
Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Çok şükür Türkiye, bir siyasi kararlılıkla ‘Artık bu meseleden kurtulmamız gerekir. Türkiye’de terörün, tarihin o kirli tozlu raflarında kalması gerekir’ diyerek bir irade ortaya koymuş ve Terörsüz Türkiye dediğimiz süreç böylece başlamıştır.” Hazırlanan raporun nihai bir sonuç değil bir yol haritası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu rapor tabi ki her şey değildir, her zaman söylüyorum. Ama bu rapor bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır” dedi.