Kurtulmuş: Türkiye türbülansın içine çekilemeyecek

Nagihan KALSIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tö­ren Salonu’nda parla­mento muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında yaptı­ğı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ar­dından bölgede tırmanan geri­lime ilişkin değerlendirmeler­de bulundu. Kurtulmuş, savaşın bölgesel istikrarsızlık riskini ar­tırdığına dikkat çekerek, Türki­ye’nin bu süreçte hem diplomasi çağrısını sürdüreceğini hem de kendi iç dayanışmasını güçlen­direrek istikrarını koruyacağını söyledi.

“Savaşın ciddi sonuçları olacak”

Kurtulmuş, Türkiye’nin böl­gesel gelişmeler karşısında dik­katli bir politika izlemesi gerek­tiğini belirterek, “Türkiye olarak hem bölgenin selametini düşün­mek hem de kendi huzur ve istik­rarımızı öncelikli olarak temin etmek mecburiyetindeyiz” dedi.

ABD ve İsrail’in İran’a yöne­lik saldırılarına değinen Kurtul­muş, savaşın devam etmesinim bölgesel ve küresel düzeyde cid­di sonuçlar doğurabileceğini ifa­de etti. “Amerika ve İsrail ekse­ninin, biraz da İsrail’in zorlama­sıyla Amerikan hükümetinin işin içerisinde girdiği bir savaş, maa­lesef öyle görünüyor ki bir müd­det daha devam edecektir” diyen Kurtulmuş, çatışmaların sadece askeri sonuçlar doğurmayacağını vurguladı.

Kurtulmuş, savaşın ya­ratabileceği tabloyu şöyle anlat­tı: “Hiç şüphesiz bu savaş berabe­rinde sadece şehirlerin, tesislerin yıkılması, okulların, hastanelerin vurulması, gençlerin, kadınların öldürülmesi gibi çok acı tabloları bırakmayacak, aynı zamanda bu savaş devam ederse büyük bir is­tikrarsızlığı, büyük bir türbülansı ve yeni altüst oluşları da dünya­nın gündemine taşıyacaktır.” So­runların çözümünün savaş değil diplomasi olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, tarafların müzakere masasına dönmesi gerektiğini be­lirtti. Kurtulmuş, “Savaş, asla bu bölgedeki sorunların hatta dün­yanın birçok yerindeki sorunların çözüm yolu olamaz” diye konuştu.

“Öncelik ülkemizin istikrarının korunması”

Türkiye’nin bölgesel gelişme­leri yakından takip ettiğini be­lirten Kurtulmuş, devlet kurum­larının koordinasyon içinde ça­lıştığını söyledi. Türkiye’nin istikrarını korumasının önce­likli hedef olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Devlet olarak bütün birimleri­mizle birlikte bu süreçte Türki­ye’nin korunması, Türkiye’nin istikrarının muhafaza edilme­si ve Türkiye’nin bölgesinde bir istikrar adası olarak yoluna de­vam etmesi için bütün kurumla­rımız gayretle mücadele ediyor.”

Kurtulmuş, Türkiye’nin bölgesel çatışmaların içine çekilmeyece­ğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Ümit ediyoruz ki bölgeyi çekme­ye çalıştıkları bu türbülansın içi­ne Türkiye asla çekilemeyecek, asla sokulamayacaktır. Türkiye hem insanlık cephesinin soylu bir sözcüsü olarak her türlü hak­sızlığa karşı sözünü söyleyecek hem de kendi iç cephesini tahkim ederek kendi ülkesini güçlü bir şekilde ayakta tutacaktır.”

“Dünya sistemsizliğin hakim olduğu bir döneme girdi”

Konuşmasında küresel sis­temde yaşanan dönüşüme de de­ğinen Kurtulmuş, uluslararası düzenin ciddi bir kırılma yaşa­dığını belirtti. “Bir zamanlar tek kutuplu dünya sistemi, çift ku­tuplu dünya sistemi, çok kutup­luluk vesaire gibi hususlardan bahsediliyordu.

Ama artık dün­yada küresel sistemin eğer bir ta­rifi gerekirse tam manasıyla bir sistemsizliğin ve düzensizliğin hakim olduğu bir döneme girmiş bulunuyoruz” ifadelerini kulla­nan Kurtulmuş, mevcut döne­min “güçlünün gücünü istediği şekilde tatbik ettiği, orman ka­nunlarının geçerli olduğu bir dö­nem” olarak tanımlanabileceği­ni aktardı.

Türkiye’nin bu ortam­da çok yönlü bir güç oluşturmak zorunda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Bu güçten kastı­mız da sadece askeri güç, sade­ce savunma sanayindeki güç de­ğil, ekonomide, siyasette, top­lumsal yapıda, dayanışmada ve bu anlamda da milli olarak ortak noktalara yönelebilmede Türki­ye’nin çok güçlü olması lazım” şeklinde konuştu.

“Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir eşik”

Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının Türkiye açısından önemli bir aşama olduğunu söyledi. Komisyonun kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü belirten Kurtulmuş, “Komisyon çalışmalarının 21 toplantı sürdüğünü, 137 kişi ve kurumun dinlendiğini” ifade etti. Zorlu müzakereler sonrasında hazırlanan raporun 50 milletvekilinden 47’sinin oyuyla kabul edildiğini belirten Kurtulmuş, bunun Türkiye’nin siyasi tarihi açısından önemli bir eşik olduğunu söyledi.

Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Çok şükür Türkiye, bir siyasi kararlılıkla ‘Artık bu meseleden kurtulmamız gerekir. Türkiye’de terörün, tarihin o kirli tozlu raflarında kalması gerekir’ diyerek bir irade ortaya koymuş ve Terörsüz Türkiye dediğimiz süreç böylece başlamıştır.” Hazırlanan raporun nihai bir sonuç değil bir yol haritası olduğunu ifade eden Kurtulmuş, “Bu rapor tabi ki her şey değildir, her zaman söylüyorum. Ama bu rapor bir yol haritasıdır, bir başlangıçtır” dedi.