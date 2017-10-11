Kurtulmuş'tan 'IKBY referandumu' açıklaması

11 Ekim 2017

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin daha iyi yerlere gelmesi için mücadele eden tüm partililere teşekkür etti.

Siyasi çalışmalarda en önemli yerlerin partiler olduğunu aktaran Kurtulmuş, "Siyasi çalışmaların en önemli yeri ve kısmı, en hayati kısmı parti teşkilatlarıdır. Malatya'da parti teşkilatına verilen önemi çok doğru buluyorum." diye konuştu.

Kurtulmuş, 2019 yılında 3 seçimi bir arada yapılacağını belirterek, şunları söyledi:

"AK Parti yüzde 34'le iktidar olmuştu. 1 Kasım'da yüzde 49'la büyük bir çoğunlukla iktidar alındı. Ancak artık yüzde 49.9 dahi yetmeyecektir. İktidar olabilmek için yüzde 50+1 oyu almamız gerekiyor. Disiplinli bir çalışmaya alışkın bir partiyiz. Önümüzde bir seçim var, bunu hiç abartmadan söylüyorum. AK Parti'nin siyasi hayatı boyunca ve Türkiye'de çok partili süresince bizim camiamızın bizim siyasi çizgimizin karşılaşacağı en önemli ve zor seçimdir. Bu seçim çalışmasında yüzde 50 +1 oyu almak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi daha gayret ederek çalışacağımız bir sürece girdik. AK Parti Türkiye'nin kapsayıcı bütünleştirici siyasi hareketidir. "

"Sivil Toplumla Dayanışma" toplantısı

Bakanlar Kurtulmuş ve Tüfenkci, daha sonra bir otelde Malatya Valiliği tarafından düzenlenen "Sivil Toplumla Dayanışma" toplantısına katıldı.

Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada ise sivil toplum kuruluşlarının birçok konuda bütünleşerek, kendi imkanlarıyla bir araya gelerek, toplumdaki eksiklikleri kapatma amacıyla kurulan kuruluşlar olduğunu söyledi.

Dünyada nereye giderseniz gidin vakıf eserlerinin görüldüğünü aktaran Kurtulmuş, "Bu manada sivil toplum kuruluşlarının, tüm kıtalarda izlerini görürsünüz. Bununla ilgili şükrediyoruz. Sivil toplum kuruluşları, imkanlarını, zamanını ve bilgisini vakfedederek insanlara hizmet etmektedir. Sivil toplum kuruluşları, millet adına devletin eksik bıraktığı yerleri dolduran, gerektiğinde devlete yön veren kuruluşlardır." dedi.

"Sivil toplum kuruluşlarını kuvvetlendireceğiz"

Bugün Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını dile getiren Kurtulmuş, "Burada STK'lara önemli görevler düşüyor. İnsanların değerlerine sahip çıkarak, ülkenin daha iyi yerlere gelmesi için çalışacağız. El ele vererek, gönül birliğiyle milletin işlerini yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarını kuvvetlendireceğiz. Milletler geldikleri yerleri unutursa gidecekleri istikameti olmaz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'da kara bir darbe teşebbüsü yaşadıklarını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun arkasında da hiç şüpheniz olmasın ki millet iradesini sandıkta kıramayanların çok fazla payın olduğunu ifade etmek isterim. Böyle iktidar olamayacaklarına inananlar ne yaptılar, 15 Temmuz'da bir eşkiya şebekesinin arkasına sığınarak 15 Temmuz'da FETÖ'cü cinayet şebekesini harekete geçirdiler. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, milletin ferasetiyle STK'ların katkılarıyla 15 Temmuz'u bertaraf ettik. 15 Temmuz'u planlayanları tarihin çöp tenekesine atmayı başardık."

Kaynak: AA