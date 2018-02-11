Kurucumuz Nezih Demirkent'i andık

11 Şubat 2018

Gazetemizin kurucusu ve Türk basınının duayen ismi Nezih Demirkent, aramızdan ayrılışının 17. yılında kabri başında anıldı. Demirkent için meslektaşları, dostları, sevenleri ve DÜNYA çalışanlarının katılımıyla bu sabah Aşiyan Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Bab-ı Ali’de önder oldu

71 yıllık yaşamında büyük başarılara imza atan Demirkent, bağımsızlığa ve özgürlüğe inanmış özgün kişiliğiyle Bab-ı Âli’de önder oldu. Nezih Demirkent, 1930 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Yüzbaşı Ahmet Nurettin Bey’in Şanlıurfa’ya tayini ile 1 yaşında Anadolu’yla tanıştı. Yüzbaşı Nurettin Bey, 1934’te yürürlüğe giren Soyadı Kanunu ile Demirkent soyadını aldı.

Hakkari, ardından Nezih Demirkent’in ilkokula başladığı Van derken, Yüzbaşı Nurettin Demirkent’in ‘şark hizmeti’ tamamlanınca aile İzmit’e geldi. Nezih Demirkent de Van’da başladığı ilkokul öğrenimine İzmit’in Akçakoca ilçesindeki okulda devam etti. 1941-1942 öğretim yılında Haydarpaşa Lisesi’nin orta kısmına kayıt oldu. Haydarpaşa Lisesi’nden 1948 yılında mezun olan Nezih Demirkent, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi.

Fakültedeki ilk arkadaşları, onunla gazetecilikte de birlikte olacağı Necmi Tanyolaç, tıp fakültesi öğrencisi Dr. Mücahit Atmanoğlu, Erol Dallı, bir üst sınıftan Hakkı Devrim oldu. Fakülte yılları, lise sıralarında ve Moda Spor Kulübü’nde olduğu gibi yine sporla iç içe geçti. Çeşitli konularda düzenlenen münazaraların değişmeyen isimlerinden biri de Nezih Demirkent idi. Demirkent, 1952 yılında Hukuk Fakültesi’ni bitirdiği zaman mesleğini çoktan seçmişti. Artık o, 51 yılını vereceği gazetecilik mesleğinin içindeydi.

Spor muhabiri olarak başladı

Genç hukuk öğrencisi Nezih Demirkent, fakültenin ikinci sınıfındayken, 10 Kasım 1950’de Son Saat gazetesinde stajyer spor muhabiri olarak gazeteciliğe başladı. Gazetenin başında Cihat Baban vardı. Eski dostlarından Hakkı Devrim, Hasan Pulur da Son Saat’te çalışıyordu. Son Saat’te başarılı çalışmalarıyla dikkati çeken Nezih Demirkent, 1952 yılında Yeni Sabah gazetesi spor servisinde göreve başladı. Spor yazarı olarak çalışıyordu. Demirkent’in yeni görevi yılın transferi olarak konuşuldu uzun süre. İlerleyen yıllarda Yeni Sabah’ın yazı işleri müdürlüğüne kadar yükselecek yoğun çalışma temposu başladı.

Demirkent, işi bitmeden evine gitmiyor, servisteki arkadaşlarının da aynı tempo ile çalışmasını sağlıyordu. Askeri darbeler, ayaklanmalar, muhtıralar birbirini izliyor, gazeteler sık sık kapanıyor ve gazeteciler tutuklanıyordu. Nezih Demirkent, o yılları TV programında anlatırken, “Bizim kuşak üç askeri müdahaleyi yaşadı. Gazetecilik yapmak zordu” demişti. Safa Kılıçlıoğlu, 1964'te Yeni Sabah gazetesini kapattı. Demirkent, Yeni Sabah kapandıktan kısa süre sonra Türkiye’de ilk ofset baskıyla yayınlanan ve Hürriyet grubuna bağlı Yeni Gazete’de yazı işleri müdürü, 1969'da genel müdür yardımcısı oldu. 1970'te de müessese müdürü olarak Hürriyet’e geçti. Daha sonra genel müdür oldu. 1981'de de Hürriyet'ten ayrılarak DÜNYA Gazetesini aldı ve bu gazetenin imtiyaz sahibi oldu.

Ölümünün 17’nci yılında andığımız kurucumuz Nezih Demirkent, Türkiye ekonomisini İstanbul’dan ibaret sayan anlayışı yıktı. Anadolu ekonomisini Türkiye gündemine taşıdı. Türkiye ekonomisinin merkeziyle gövdesi arasındaki köprüleri kurdu. DÜNYA, bugün onun ileri görüşünün bir kanıtı olarak saygın, güvenilir, bağımsız bir gazete olarak yayın hayatını sürdürüyor.

Nezih Demirkent, 3 Şubat 2006’da aramızdan ayrılan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Işın Demirkent ile evliydi.

Yarım asırlık meslek hayatında onurla yürüdü

Anadolu iş dünyasının sözcülüğünü yapan Nezih Demirkent, mesleki örgütlere çok önem veriyordu. 51 yıllık onurlu meslek yaşamında, meslektaşlarının öncüsü oldu. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı. Burhan Felek’in ölümünden sonra 1982 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) başkanlığına geldi ve 10 yıl süreyle bu görevi yürüttü. Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası’nın da bir dönem başkanlığını yaptı. Demirkent, aramızdan ayrılmadan önce de Türkiye Gazete Sahipleri Birliği Başkanlığı ve İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyeliği görevlerini yürütüyordu. Baba ocağı Manisa’daki Celal Bayar Üniversitesi, Nezih Demirkent’e ‘Fahri Doktor’ unvanı vermişti.

Yaşamı boyunca spora büyük önem veren Demirkent, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi ve ölümüne kadar da bu görevi yürüttü. TGC Başkanlığı sırasında Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı’nı yöneten Demirkent, TGC’nin yayın organı Bizim Gazete’nin aylık olarak yayınını başlattı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu TGC Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi ile TGC Basın Müzesi projelerini gerçekleştirdi. Türk basınının duayen ismi Nezih Demirkent, 11 Şubat 2001 tarihinde noktalanan 71 yıllık başarılı, onurlu hayatında ekonomi gazeteciliğinde DÜNYA ile birlikte bir çığır açtı.

Emaneti emin ellerde

Nezih Demirkent’in aramızdan ayrılışının ardından bayrağı Didem Demirkent devraldı. DÜNYA, Nezih Demirkent’in ilkeleriyle, emin ellerde yoluna devam ediyor. Didem Demirkent, DÜNYA’yı mevcut alanlarının yanı sıra, dijital yayıncılıkta da öne çıkardı.

"Ağabeyim, dostum, meslek büyüğüm ve hocam Nezih Demirkent..."

Osman Saffet Arolat - DÜNYA Gazetesi Başyazarı

Aradan bunca yıl geçmişken onun sağlam temellerle kurduğu DÜNYA gazetesinde onun sağlığında birlikte 8 yıl çalıştık. Aramızdan ayrılışından bu yana da 17 yıl onun ilkeleri ışığında okura hizmet verdik/veriyoruz. Bu 25 yıllık dönemde Nezih Demirkent benim ağabeyim, dostum, meslek büyüğüm ve hocam olarak, hep yön göstericim, doğruya ulaşmama katkı sağlayan bir büyüğüm oldu. Ondan meslek adına habercilik adına, okura değer veren ilişki geliştirme adına çok şey öğrendim. Zaman zaman geriye dönüp birlikte yaşadığımız olayları hatırlayarak ve boş kaldığımda eski mesleki yazıları tekrar okuyarak çok şey öğrenmeye de devam ediyorum. Nezih Demirkent, mesleğimizde dürüst gazeteciliğin, sesi duyulmayan Anadolu iş dünyasının sesi olarak çok önemli hizmet gördü. İlkelerini benimsemiş çok sayıda gazeteci yetiştirdi. Ben de onlardan biriyim. Kendisini eşi Işın Hanımla birlikte hasretle ve rahmetle anıyorum.

Demirkent, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bir gezide

"Ekonomi gazetecileri için en önemli isimdi"

Hakan Güldağ - DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Türk basınında iz bırakan, biz ekonomi gazetecileri için en önemli isimdi; Nezih Demirkent… Türkiye’de ekonomi basınında kurumsallığın inşasının altındaki imza tartışmasız Demirkent’in imzasıdır... Gazeteciydi, kelimenin tam anlamıyla duayendi… Yaşamının son gününe kadar kutsal bildiği mesleğini özveriyle sürdürdü. Tarafsızlığını, ilkeli duruşunu ve objektif bakış açısını kaybetmeden, taviz vermeden…

Demirkent, aynı zamanda mesleğine saygısının gereğini, bireyselliğin dışına taşıyan ender isimlerden biriydi. Babıali’nin mesleki gelişim okulunun da lideriydi. Bugün de öyle… Bugün de, her sıkıntılı günümüzde, “Keşke Nezih Demirkent burada olsaydı” diyoruz. Rehberliğini, bilgeliğini özlüyoruz. Gün geçtikçe meslektaşlarının, hele de kendisiyle aynı dönemi paylaşmış olanların sıklıkla Demirkent’in adını andıklarına tanıklık ediyorum. Yazılarıyla, tutum ve davranışlarıyla mesleki deformasyona karşı uyarıları hala hatırlardadır. Bir gazete patronu olmaktan öte kendisini mesleğine adamış gerçek anlamda bir gazeteciydi. O adanmışlık duygusuyla, gazeteciliğe ve meslek onuruna sahip çıkar, mesleğin aktörlerini iyi gözlemler, ama gözlemekle kalmaz, çok iyi irdeler, meslek ilkeleri doğrultusunda savunur ve gerektiğinde de eleştirirdi. O günkü duruşu, bugün de saygıyla anılıyor, takdir görüyor.

Dün olduğu gibi, inanıyorum ki yarın da O’nun savunduğu değerler layık olduğu hali ve şekliyle saygı görmeye devam edecek. Gözlemleri ve tespitleri bugün olduğu gibi mutlaka gelecek kuşaklar için de büyük değer taşıyacak. O’nu kitaplaştırılan ve “içeri”yi irdelediği Salı Yazıları’nı bugün dahi şöyle bir karıştırmak bu sözüme gönülden hak vermeniz için yeterli olacaktır. Gazetesi DÜNYA ile 51 yıllık meslek yaşamının en verimli 20 yılında bugün herkesin saygısını kazanan bir eser bıraktı. Biz DÜNYA çalışanları, Nezih Demirkent gibi bir duayenin kurucusu olduğu bir yapıda çalışmanın gururunu yaşıyoruz. Onun bu yapıyı oluştururken ortaya koyduğu değerler, ilkeler ve habercilik anlayışı, isabetli vizyonu bugün de bizlere ilham vermeye devam ediyor. Yarattığı DÜNYA’nın bir mensubu olmaktan gurur duyduğumuz ustamızı aramızdan ayrılışının 17’nci yılında saygıyla, şükranla ve özlemle anıyoruz.

Demirkent, Bülent Ecevit ve Abdi İpekçi ile bir arada

"Nezih Demirkent'in iki özelliği"

Dr. Rüştü Bozkurt - DÜNYA Gazetesi Yazarı

DÜNYA Gazetesi’ni kuruluş günlerinden bugüne getiren şey, Nezih Demirkent’in yapılar oluşturmak kadar, yapılar içine hayat doldururken ülke insanının ihtiyaçlarını yakalamak için paylaşımcı toplantıları kararlılıkla sürdürmesiydi. İki temel ilkeyi titizlikle uyguladığına tanıklık ederim: Birincisi, öngörme-önlem alma disiplinine ayırdığı zaman… Diğeri de geribildirim döngüsüyle yürüttüğü gözetim ve denetim metodu. Öngörme ve önlem alma metodunun odağı “Cumartesi Toplantıları” idi. Bu toplantılara Ayhan Şahenk’ten Selahattin Beyazıt’a kadar çok değişik alanlardaki iş insanları katılırdı. Cumartesi Toplantıları’nın çok uzun süre kesintisiz katılımcısı oldum. Nezih Bey’in o toplantılardaki deneyimleri süzerek kendi işine yansıttığının çok önemli bir nitelik olduğunu düşünürüm. Öngörme ve önlem alma disiplini, her yöneticide bulunması gereken bir özelliktir. Başkalarının birikiminden yararlanma yetkinliği de yöneticileri bilgeliğe taşır. Diğer özelliği, gazete döndükten sonra çalışan arkadaşlar Nezih Bey’e gazeteyi getirir; göze çarpan yanlışlar paylaşılır; haberlerin değerlendirmesi eldeki somut gazete üzerinden yapılırdı. Bu metot, çalışanlar için de yönetici olarak kendisi için de çok önemli geri-bildirim döngüsü sağlar; tam anlamıyla yaşam biçimi haline gelen bir gözetim-denetim aracı olarak çalışırdı. DÜNYA’yı ülkenin ihtisas gazetesi olarak toplumun derinliklerine taşıyan gücün, sözünü ettiğim iki temel yaklaşım olduğunu düşünüyorum.