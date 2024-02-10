Kurucumuz Nezih Demirkent'i anıyoruz

DÜNYA Gazetesi’nin kurucusu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu eski Başkanı Nezih Demirkent, ölümünün 23’üncü yıldönümü olan 11 Şubat Pazar günü saygı ve özlemle anılacak.

Türk basınının duayeni, ekonomi basınının temel taşı ve gazetemizin kurucusu Nezih Demirkent, 50 yıl gazetecilik mesleğinin içinde bulundu. Demirkent, ilkelerini kurduğu ve yönettiği DÜNYA Gazetesi’ne miras bıraktı. “Sayfa Sayfa Gazetecilik”, “Medya Medya” ve “Salı Yazıları” isimli kitaplarında bu gazetecilik ilkelerini ortaya koyan merhum kurucumuz Nezih Demirkent’in sadece İstanbul’u değil tüm Anadolu’yu kapsayan tarafsız ve bağımsız yayıncılık ilkeleri, gazeteniz DÜNYA tarafından bundan sonra da son 43 yılda olduğu gibi en önemli değer olarak taşınmaya devam edecek.