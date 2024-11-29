Kütahya'da maden sahası ihale edilecek

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiye göre, Kütahya'nın merkez ilçesinde bulunan, yaklaşık 3 milyon 412 bin ton kaynak kömür rezervine sahip maden sahasının, ruhsatın satış yolu ile devri kapsamında ihalesi yapılacak.

Dosya bedeli 2 bin lira, geçici teminat bedeli 2 milyon lira olan sahanın ihalesi, 19 Aralık saat 15.00'te Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla tekliflerin alınmasını müteakip görüşmeler yapılarak pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.