Kuveyt'te Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Atiki istifa etti
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı İmad el-Atiki'nin istifasını kabul etti. Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Emir Sabah, iki kararname yayımladı. Birinci kararnameyle Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Atiki'nin istifasının kabul edildiği duyurulurken, istifanın sebebine dair bilgi verilmedi.
Kuveyt'te Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Atiki'nin istifası kabul edildi
İstifayı bildiren birinci kararnamenin ardından yayınlanan ikinci kararnamede de Maliye Bakanı, Ekonomik İşler ve Yatırımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atanan Nura el-Fisam'ın aynı zamanda Petrol Bakanlığı'na vekalet edeceği belirtildi.
Kuveyt'te 12 Mayıs'ta 13 bakanla kurulan Başbakan Ahmed Abdullah es-Sabah hükümetinde 25 Ağustos'ta gerçekleşen ilk revize kapsamında 4 yeni bakan atanmıştı.