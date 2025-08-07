Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, İstanbul dahil 20 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM da İstanbul için fırtına ve kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Marmara ve Ege başta olmak üzere bazı bölgelerde kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul başta olmak üzere 20 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış İstanbul’da bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken, rüzgâr nedeniyle ağaçların devrildiği bildirildi.
İstanbul’da sağanak etkili oldu
Meteoroloji’nin ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti. Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği ilçelerde belediye ekipleri müdahale etti.
20 ilde yağış uyarısı
Güncel hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Kars ve İskenderun Körfezi çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van’ın doğu ilçelerinde de yağışın yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına uyarısı: Rüzgâr 70 km/s hıza çıkabilir
Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyinde rüzgârın kuzeyli ve güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Hızı 40-70 km/saat'e ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Bugün Denizli ve Malatya'da sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, İstanbul’da 31, İzmir’de 37, Ankara’da ise 35 derece ölçülecek.
İl il beklenen hava durumu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 37°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık