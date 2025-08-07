Kuvvetli yağış ve fırtına geliyor: Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 il için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ağustos 2025 Perşembe gününe ilişkin yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul başta olmak üzere 20 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış İstanbul’da bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkilerken, rüzgâr nedeniyle ağaçların devrildiği bildirildi.

İstanbul’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji’nin ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından sabah saatlerinde Avrupa ve Anadolu Yakası’nda etkisini gösteren gök gürültülü sağanak, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Bazı yurttaşlar otobüs duraklarına sığınırken, bazıları yağmur altında yürümeyi tercih etti. Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği ilçelerde belediye ekipleri müdahale etti.

20 ilde yağış uyarısı

Güncel hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Yalova, Denizli, Osmaniye, Ordu, Ardahan, Kars ve İskenderun Körfezi çevreleri ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Van’ın doğu ilçelerinde de yağışın yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor.

Fırtına uyarısı: Rüzgâr 70 km/s hıza çıkabilir

Meteoroloji, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneyinde rüzgârın kuzeyli ve güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini duyurdu. Hızı 40-70 km/saat'e ulaşabilecek rüzgâr nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi. Bugün Denizli ve Malatya'da sıcaklık 40 dereceye ulaşırken, İstanbul’da 31, İzmir’de 37, Ankara’da ise 35 derece ölçülecek.

İl il beklenen hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 35°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık