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Kuzey Irak ve Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuzey Irak ve Hakkari'de 9 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine yönelik hava harekatında silahlı 9 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan ile Hakkari'nin Çukurca bölgelerine dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Hava harekatında silahlı 9 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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