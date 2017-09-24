Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi
Gara bölgesinde terör örgütüne ait barınak, silah ve mühimmat depoları vuruldu.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.
Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
TSK, 21 Eylül'de de Kandil, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlemişti.
Kaynak: AA