Kuzey Irak'ta terör saldırısı: 1 şehit, 1 yaralı

27 Nisan 2018

TÜrk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde bulunan askerlere terör örgütü tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

TSK tarafından yapılan açıklamada, "27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

Kaynak: İHA