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Kuzey Irak'ta terörist mevzileri imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta teröristlere ait sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan hedefleri imha etti.

Kuzey Irak'ta terörist mevzileri imha edildi
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine dün düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakurk bölgesinde karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler tespit edildi.

Bunun üzerine hava harekatıyla bölücü terör örgütüne ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Kaynak: AA

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