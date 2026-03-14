Kuzey Kore - Güney Kore savaşı mı çıktı? Kuzey Kore, Japonya'ya mı saldırdı, füze mi attı?
ABD/İsrail- İran savaşı tırmanıyorken flaş bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore'nin Japonya denizine balistik füze attığı iddia edildi. Bu gelişmenin ardından "Kuzey Kore - Güney Kore savaşı mı çıktı" sorusu yoğun şekilde gelmeye başladı.
Orta Doğu yanarken Asya'da da savaş ihtimali tırmanıyor. Kuzey Kore'nin Japonya Denizi yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı iddia edildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), haberi doğrularken "Kuzey Kore - Güney Kore savaşı mı çıktı" sorusu peş peşe geliyor.
Kuzey Kore, Güney Kore'ye mi saldırdı?
Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin ortak askeri tatbikatları sürerken Japonya Denizi yönüne yaklaşık 10 balistik füze fırlattı. Güney Kore ordusu füzelerin Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlendiğini ve denize doğru ilerlediğini açıkladı.
Füze denemesinin, iki ülkenin “Freedom Shield” adlı tatbikatını başlatmasından kısa süre sonra gerçekleştiği belirtildi. Pyongyang yönetimi bu tür tatbikatları uzun süredir “işgal provası” olarak nitelendiriyor.