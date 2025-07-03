Kuzeyde sağanak, batıda sıcak! Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye’nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı ve güney kıyılarda ise normallerin biraz üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla birlikte Artvin ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde normallerin altında
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, batı ve güney kıyılarda ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Rüzgâr bazı bölgelerde kuvvetli esecek
Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bölge bölge hava durumu (3 Temmuz Perşembe)
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Az bulutlu
VAN °C, 25°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık