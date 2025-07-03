Kuzeyde sağanak, batıda sıcak! Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla birlikte Artvin ve Ardahan çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde normallerin altında

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç bölgelerde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, batı ve güney kıyılarda ise normallerin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgâr bazı bölgelerde kuvvetli esecek

Rüzgârın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette; Marmara'nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında ise yer yer kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Bölge bölge hava durumu (3 Temmuz Perşembe)

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Az bulutlu

VAN °C, 25°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açık