KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu? GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK yurt süreci tamamladı sırada burs ve kredi başvuruları var. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere ek gelir sağlayan burs ve krediler için sabırsızlık gittikçe artıyor. Gündemden düşmeyen soru ise "GSB KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak" oluyor.

KYK burs başvuru tarihi belli oldu mu?

Hayır, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı henüz tarihleri duyurmadı.

2025'te başvuru işlemleri 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Eğer aynı süreç işlerse ekim ayının ortasında başvuruların alınması beklenir.

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.