KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı, burs/kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

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YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından GSB KYK burs başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Eylül ayı ilerlerlerken başvurular ile ilgili bilgi alınmak isteniyor. Bir gelişme olup olmadığı sorgulanırken "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.

2026 KYK burs başvuruları başladı mı?

Hayır, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru yayımlanmadı.

Geçen yıl başvurular 13 Ekim'de başlamış, 17 Ekim'de sona ermişti. Beklentiler ekim ayının ortasında başvuruların başlaması yönünde...

2025 yılı boyunca lisans öğrencilerine 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 6.000 TL, doktora öğrencilerine ise 9.000 TL üzerinden iki aylık burs/kredi verildi.

2026 yılı burs ve kredi rakamları henüz açıklanmadı. Yakın zamanda hükümetten açıklama yapılması bekleniyor.