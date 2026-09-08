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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesine erişilemiyor. Sonuçları öğrenmek isteyen öğrenciler hata ile karşılaşıyor. Bu sebeple "KYK resmi sitesi çöktü mü, neden çöktü" sorusu peş peşe geliyor.

KYK resmi sitesi çöktü mü, neden çöktü?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bugün basın açıklaması yaptı. Bakan Bak, KYK yurt sonuçlarının açıklandığını belirtti. Bu gelişme sonrası

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesi yoğunluk nedeniyle çöktü.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi sitesinin birkaç dakika içerisinde açılması bekleniyor.