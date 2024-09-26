Lastiği patlayan otomobil otobüs durağına daldı! Dehşet anları kamerada
Esenyurt'ta öğle saatlerinde ilginç bir kaza yaşandı. Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil önce kaldırımda yürüyen bir yayaya çaprtı ardından otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen vatandaşlar büyük korku yaşarken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
İstanbul'da öğle saatlerinde E-5 Karayolu Esenyurt mevkiinde meydana gelen ilgin kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde Edirne istikametine doğru seyir halinde olan sürücünün aniden lastiğinin patladığı ve aracın kontrolünü kaybettiği görüldü.
Sürücü önce kaldırımda yürüyen bir yayaya daha sonra da vatandaşların beklediği otobüs durağına daldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün yara almadığı kazada büyük faciadan dönüldü.