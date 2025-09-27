Google Haberler

Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığı açısından risk taşıyan iki ürünün daha satışının yasaklanmasına karar verdi. Buna göre, iki markanın lavabo açıcısı kimyasal riskler taşıdığı gerekçesiyle raflardan toplatılacak.

Merve Özçelik
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine iki yeni ürün daha ekledi. Kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle iki markanın lavabo açıcı ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Listeye eklenen ürünler

Listeye eklenen Cosmiq marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmamasından dolayı toplatılmasına karar verildi.

Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike! Piyasadan toplatılıyor - Resim : 1

Gojo marka lavabo açıcı, dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına yönelik işlem başlatıldı.

Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike! Piyasadan toplatılıyor - Resim : 2

Bakanlık ayrıca, 23 Eylül 2025 tarihinde Royal Home marka oda kokusunun da kesik, kimyasal ve yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.

Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike! Piyasadan toplatılıyor - Resim : 3

Kaynak: HABER MERKEZİ
