Lavabo açıcılarda kimyasal tehlike! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bildirimleri listesine iki yeni ürün daha ekledi. Kimyasal risk taşıdığı gerekçesiyle iki markanın lavabo açıcı ürünlerinin piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Listeye eklenen ürünler

Listeye eklenen Cosmiq marka lavabo açıcının çocuk emniyetli kapatma düzeneği ile dokunsal uyarıların bulunmamasından dolayı toplatılmasına karar verildi.

Gojo marka lavabo açıcı, dokunsal uyarıların bulunmaması nedeniyle piyasaya arzı yasaklanarak toplatılmasına yönelik işlem başlatıldı.

Bakanlık ayrıca, 23 Eylül 2025 tarihinde Royal Home marka oda kokusunun da kesik, kimyasal ve yangın riski taşıdığı gerekçesiyle toplatılmasına karar vermişti.