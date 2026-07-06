LGS sonuç tarihi: Liselere Geçiş Sistemi sonuçları ne zaman açılacak?

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LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Sonuç tarihine çok az bir süre kaldı. Sabırsızlık artarken tekrar tekrar gelen soru "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS kılavuzunda sonuçların 10 Temmuz'da duyurulacağı belirtmişti.

Sonuç ilanının ardından 3 gün sonra yani 13-14 Temmuz tarihleri arasından lise tercihleri başlayacak. 5 Ağustos'ta ise tercih sonuçları ilan edilecek.